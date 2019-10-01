وزير الداخلية يؤكد التزامه بجبر ضرر الضباط المتقاعدين

التقى الفريق شرطة الطريفى إدريس دفع الله؛ وزير الداخلية لجنة ضباط الشرطة المتقاعدين بمكتبه اليوم بالوزارة.
واستمع وزير الداخلية الى شرح وافٍ من وفد الضباط المتقاعدين عن المشاكل والمعوقات التى تعترضهم وأهم المطالب التى يسعون اليها.
من جانبه؛ أكد وزير الداخلية اهتمامه بمنسوبي الشرطة بالخدمة والمعاش والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الإدارية التى تمكنهم من الحصول على كل المكتسبات ، مجددا تأكيداته على الالتزام التام لوزارة الداخلية بإنفاذ أحكام المادة(7) الفقرة (6) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 والتى تختص برفع الظلم وجبر الضرر عن كافة ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا والمحالين للصالح العام والذين تقدموا باستقالاتهم.
ووافق وزير الداخلية على تشكيل لجنة عليا من ممثلى الإدارات العامة والمختصة ذات الصلة وعدد من الضباط المتقاعدين من مختلف الإدارات الشرطية التى عملوا بها وأسندت رئاستها لنائب مدير عام الشرطة المفتش العام.
وافاد (المكتب الصحفى للشرطة) بأن القرار أمهل اللجنة فترة (90) يوما لحصر جميع الضباط المتضررين وتقديم التوصيات بشأنهم.
سونا