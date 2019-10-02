مفاجأة صادمة في قضية انتحار “خادمة” برلماني تركي مقرب من أردوغان.. “اقتحم غرفتها وهي نائمة وأغلق الباب”!

قالت ليلى نيازوفا الصديقة المقربة للأوزباكية نادرة كاديروفا أن الأخيرة روت لها قبيل انتحارها واقعة تحرش تعرضت لها من قبل البرلماني البارز عن حزب العدالة والتنمية، والمقرب من الرئيس التركي رجب أردوغان، شرين أونال.
وأضافت نيازوفا في تصريحاتها لموقع تركيا الآن: “صديقتي اتصلت بي في ليلة 23 سبتمبر ، تحدثنا ساعتين، كانت تبكي كثيرًا، وتقول: لقد تعبت كثيرًا يا ليلى، سئمت من كل شيء، وعندما سألتها ماذا حدث، قالت: لا أستطيع أن أشرح، وأخذت تبكي، وقالت سأقتل نفسي”.
واستنكرت ليلى حديث كاديروفا وسألتها عما إذا كان أحداً قد آذاها أو عاملها بشكل سيء إلا أنها أكدت لها بعد إلحاح في السؤال أنه تم التحرش بها قائلةً ” قبل أسبوعين كنت أنام في الغرفة ودخل مديري وأغلق الباب بالمفتاح ونام خلفي وعانقني سألتها: هل اعتدى عليك؟ قالت لا لم يمسسني وأخذت بالبكاء قائلة كيف سأنظر إلى وجه أخي، لا تحكِ لأي شخص”.
وأكدت ليلى أن انتحار صديقتها جاء بعدما استحوذت على مسدس مديرها – النائب عن حزب العدالة والتنمية شرين أونال – وأطلقت النيران تجاه نفسها منه، لتؤكد بروايتها اتهامات شقيق المنتحرة لـ”أونال” بالتحرش بأخته.
صحيفة المرصد