وضعت “الجوال” على وسادة لتشحنه ونامت .. وفي اليوم التالي تفاجأت أسرتها بالمشهد الصادم !

توفيت فتاة أذربيجانية بسبب شاحن، حيث خلدت للنوم وتركت هاتفها على الوسادة لتجده مشحونا صباح اليوم الموالي.
ووضعت الأذربيجانية ألوا أسيتكيزي التي ابلغ من العمر 14 عاما هاتفها على وسادتها، لتشحنه وتستمع للأغاني في نفس الوقت، لتُفاجأ أسرتها في صباح اليوم التالي بالفتاة ميتة.
وبحسب حسب ما ذكر موقع “نيوز24” فإن الهاتف الذكي بقي موصولا بـالشاحن لفترة طويلة، فقد ارتفعت درجة حرارته، مما أدى إلى انفجار البطارية، وإحداث إصابات خطيرة في رأسها،
وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو بالفعل الهاتف، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن المراهقة توفيت على الفور.
ولم تكشف التقارير عن طراز الهاتف الذكي الذي أدى إلى وقوع المأساة المروعة.
صحيفة المرصد