إيقاف “18” شاحنة مُحملة بالسمسم من التصدير للخارج

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إيقاف تكملة إجراءات (18) شاحنة محملة بسلعة السمسم بميناء وادي حلفا مُعدة للتصدير للخارج . وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة ،محمد علي عبد الله في تصريحات صحفية أمس أن ايقاف هذه الشاحنات جاء لمخالفات إجرائية وموضوعية.
وأشار إلى أن الكميات الموقوفة بحسب الأسس والسياسات المُتبعة كان ينبغي أن تُصدر عن طريق البحر وليس البر، وأوضح أن الأوراق التي كانت بحوزة المُصدر المُخالف ليست صادرة من المصدر الحقيقي وفقاً لمعطيات سجل المصدرين والمستوردين بوزارة الصناعة والتجارة.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي بهدف تعزيز صادرات السودان للخارج والتأكد من عودة حصيلة الصادر مبيناً أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة.
صحيفة الجريدة