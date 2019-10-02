أن يأتي صحفيين حين وصول حمدوك المطار فتقول لهم داليا الروبي: ( الشمار ليكم شنو) .. أغرب عبارة تتقال لصحفي

داليا الروبي.. تسقط بس
تغاضينا تماماً عن الإدارة غير الإحترافية للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء حمدوك والعبارات غير المهنية اللي صدرت منها وقتها (أوو ماي قود؟) وحركتها وكلامها مع الصحفيين وتوزيع الفرص زي برامج المسابقات الرمضانية وجنة الأطفال ..
أما أن يأتي صحفيين حين وصول حمدوك المطار فتقول ليهم ببساطة: ( الشمار ليكم شنو) فدي أغرب عبارة ممكن تتقال لصحفي حقيقة يعني ..
لا علي بشهاداتها ولا خبرتها
الموقفين الحصلوا ديل كفاية جداً
هل سمعت السيدة الروبي بحاجة اسمها باباراتزي؟
وأعراف حمايتهم وعدم التعرض ليهم رغم كونهم ألزج وأليق نوع من الصحفيين؟
خلي صحفيين من جرايد معروفة!
حرية الإعلام والرأي دي سالت فيها دماء وفقدنا عشانها أرواح وحريات يا داليا وإنتي نفسك كنتي واحدة من معتقلات الرأي وحرية التعبير ..
مؤسف 👎🏽👎🏽
1 التعليقات
ود بندة
2019/10/02 at 5:13 م (UTC 2) رابط التعليق
الصحافة السودانية في زمن شماشيات التغير