بدء المباحثات حول المنحة الإماراتية الدوائية للسودان

بدأت الأربعاء مباحثات بين الصندوق القومي للإمدادات الطبية والسفارة الإماراتية بالخرطوم حول المنحة الإماراتية الدوائية للسودان .
وقال د. عبدالرحمن الجعلي مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية في تصريحات صحفية إن الاجتماع مع وفد السفارة الإماراتية ناقش تحديد الأصناف التي تحتاجها البلاد.
وأشار الجعلي إلى التوصل إلى تفاهمات تم الاتفاق عبرها على نوعية وأصناف الأدوية الأمر الذي يعجل بوصول المنحة في أقرب وقت واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها تتسم بالإخاء ممتدحا دور الإمارات ودعمها للسودان .
في السياق، أكد مندوب السفارة على متانة العلاقات بين البلدين وقال إن المنحة الإماراتية الدوائية تأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين .
وقد قام الوفد الإماراتي بزيارة إلى مخازن الصندوق وغرفة التحكم ومركز عبدالحميد إبراهيم للتدريب .
وامتدح الوفد الإماراتي دور الصندوق في توفير الأدوية والتطور الكبير الذي شهده في مجال سلسلة الإمداد الأمر الذي جعل منها مؤسسة تنال إعجاب المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال سلسلة الإمداد الطبي في المنطقة والإقليم .
الخرطوم 2-10-2019م(سونا )