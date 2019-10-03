بالصورة.. كرة القدم النسائية تتصدر المشهد بالسودان.. (برنسيسة) الملاعب الجديدة تشعل مدرجات المواقع ونشطاء يعلنون (الانبراش)

افردت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مساحات واسعة لدوري السيدات الذي انطلق يوم الاثنين وسط اهتمام رياضي وسياسي كبير تقدمته ولاء البوشي وزيرة الرياضة بالبلاد.
اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بكرة القدم النسائية وضح من خلال نشر الرواد لنتائج المباريات وصور اهم نجمات الفرق المشاركة.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لكتابات رواد مواقع التواصل فقد جذبت امس الثلاثاء لاعبة فريق التحدي أرجوان عصام صاحبة القميص رقم 20 انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما دفعهم للكتابة عنها وتلقيبها بساحرة المستديرة.
وبعد يوم واحد فقط تحولت انظار الرواد من لاعبة فريق التحدي للاعبة اخرى ظهرت بكامل اناقتها وهي ترتدي القميص رقم “٨”.
وكعادة النشطاء والمعلقين فلم تخلو التعليقات المصاحبة للصور من الغزل في اللاعبة الانيقة، حيث اطلق عليها بعض الرواد لقب المدهشة بينما اطلق عليها الكثيرون لقب (برنسيسة) الكرة السودانية وذلك بسبب رقم قميصها الذي اشتهر بارتدائة أسطورة كرة القدم السودانية اللاعب هيثم مصطفى الملقب بالبرنس.
ويعد سيدا لاعب الهلال والمريخ السابق اشهر لاعب سوداني وأشهر من ارتدى القميص رقم “٨” في تاريخ الكرة السودانية.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين