الأخبار > جرائم وحوادث > استئناف محاكمة متهمين قتلوا شاباً بسبب مقعد
الأقسام :

جرائم وحوادث

2019/10/03

2019/10/03


استئناف محاكمة متهمين قتلوا شاباً بسبب مقعد



شارك الموضوع :

من المقرر ان تستأنف محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله جلستها المحددة لسماع المتحري في قضية المتهمين بقتل شاب طعناً بالسكين بسبب مقعد في المواصلات العامة بمنطقة سوق الوحدة بالحاج يوسف.

وتتلخص وقائعها الاولية اليوم التالي في نشوب نقاش بين المتهم الاول و المجني عليه بسبب حجز مقعد داخل بص متوجه الى التعويضات, وقبل تحرك البص دار نقاش بين المتهم والمجني عليه واثناءه استل المتهم سكيناً وسدد للاخير طعنة اودت بحياته, وفور تلقي البلاغ باشرت الشرطة في اتخاذ الاجراءات اللازمة وحولت المتوفي للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة, والقت القبض على المتهم ودونت في مواجهته بلاغا تحت المادة “130” من القانون الجنائي.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.