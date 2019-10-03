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سياسية

2019/10/03

2019/10/03


“حمدوك” يُوجّه بعدم التعرّض لأي صحفي أثناء تأدية واجبه



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أثار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمام مجلس الوزراء أمس، حادثة الاعتداء التي تعرض لها بعض الصحفيين بمطار الخرطوم عند عودته من نيويورك وباريس أمس الأول، ووجه الأجهزة الأمنية وذات الصلة باتخاذ الإجراءات والتدابير لعدم تكرار ما حدث.

 

ووجّه حمدوك أيضاً، بعدم التعرّض لأي صحفي أثناء تأدية واجبه، وأكد أن هذا التزام لحكومة السودان أمام العالم وأمام نفسها بأن تضمن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين أثناء تأدية واجبهم. وتحدّث حمدوك أمام المجلس عن الحريات الصحفية ومشاركته في الندوة التي أقيمت بنيويورك، وأكد أن السودان بلد الحريات.

الصيحة

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