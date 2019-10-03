عيسى يؤكد دعم مشاريع جايكا

التقى وزير الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عيسى عثمان شريف بمكتبه صباح اليوم بمدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اوسامو وبحضور منسق مكتب جايكا بالسودان ومنسق مشروع الأرز ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، حيث ناقش اللقاء شرح لمشروع جايكا في السودان.
ووعد شريف بدعم مشاريع الوكالة الزراعية في الولايات، مشيدا بالمشاريع التي قدمت بواسطة الوكالة اليابانية بالسودان (جايكا) وأمن على أنشطة المشروع، كما دعا إلى التعاون بين الوكالة اليابانية والبحوث والإرشاد والمزارعين لتطوير العملية الزراعية بالسودان.
من جانبه قال اوسامو أن المشروع مقسم لمرحلتين الأولى إنتهت 5 سنوات في عام 2017م وكان الهدف الأساسي منها إدخال تقنيات زراعة الأرز وتم في تلك الفترة تدريب مجموعة من المهندسين الزراعيين بالمجالات المختلفة ،والمرحلة التانية استهدفت إنتاج بذور نقية وتقديمها للمزارعين حتى يتمكنوا من زراعة وإنتاج الأرز بمساحات واسعة.
الجدير بالذكر أن المشروع الآن مضي في تصنيع الخبز بخلط الأرز والقمح معا(ودمدني).
السودانى