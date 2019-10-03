حمدوك يكشف أولويات الحكومة خلال الفترة الانتقالية

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، عن اولويات الفترة الانتقالية الحالية بالتصدي للازمة الاقتصادية وبناء الاقتصاد الوطني.
واشار حمدوك لدى مخاطبته مؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان بفندق كورنثيا اليوم (الخميس) والذي تنظمه تشاتام هاوس ، إلى الإمكانيات والموارد التي يزخر بها السودان.
وقال إن من أولويات المرحلة إعادة هيكلة إصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد والعمل على استعادة أصول الدولة المنهوبة.
ولفت حمدوك الانتباه إلى أن سياسة الحكومة الانتقالية تقوم على بناء علاقات خارجية متينة تخدم مصلحة البلاد دون التدخل شئونها موكداً عزم الحكومة الانتقالية في الاستثمار في المواد البشري خاصة.
وقال إن كثير من الدول حققت تنمية مستدامة ومتطور من خلال الاستثمار في المورد البشري ،بالإضافة إلى العمل في محاربة البطالة واستقلال طاقات الشباب في بناء الوطن.
ودعا حمدوك، المجتمع الدولي للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاستفادة من تجربة نادي باريس والصين في كيفية المضي إلى الأمام.
الصيحة