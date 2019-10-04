حمدوك يؤكد عزم الحكومةعلى وقف الحرب بالبلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك عزم الحكومة على وقف الحرب بالبلاد من أجل بناء سلام دائم بجميع ربوع البلاد.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء لدى مخاطبته مؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان بفندق كورنثيا والذي تنظمه تشاتام هاوس أن الحكومة تعمل على ترسيخ مفهوم كيف يحكم السودان ومن يحكمه ومعالجة القضايا السياسية والاقتصادية.
وأشاد حمدوك بتشبيه ثورة ديسمبر التي أزاحت النظام السابق بالثورة الفرنسية التي غيرت العالم. وأشار إلى تفرد الثورة السودانية وسلميتها التي استمرت فترة طويلة دون عنف تعتمد في قيادتها على الشباب والنساء تحت شعار (حرية سلام عدالة).
وقال إن كثيراً من الأحاديث تتوقع أن يصبح السودان دولة فاشلة، إلا أن استقبال العالم للسودان في المحافل الدولية يدحض تلك التوقعات من خلال الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي بتقديم الدعم للسودان لبناء دولة ذات أسس ثابتة .وأشار إلى إرادة الشعب السوداني وعزيمته في تكذيب هذه التوقعات.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بوقف الحرب والإصلاح الاقتصادي وتهيئة البيئة لهذا الإصلاح وأشار إلى إفراد مساحة واسعة لمشاركة المرأة بمراكز الحكم وتعيين أول امرأة وزيرة للخارجية في عهد السودان.
وأشار حمدوك إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات لتصحيح المسار الاقتصادي السوداني ومعالجة المشاكل الملحة بالاستفادة من الخبرات العالمية.
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