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سياسية

2019/10/04

2019/10/04


رئيس الأركان المشتركة يختتم زيارته لجوبا



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عاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف الى البلاد بعد زيارته لجوبا حيث شارك في إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان و التي إستضافتها جوبا يومي الأربعاء والخميس .

والتقي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والوفد المرافق له قبل عودته للخرطوم برئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بحضور رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية الفريق أول قبريال جوك ريك ..

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أشار رئيس الأركان المشتركة إلى أن الرئيس سلفاكير ميارديت بارك ما تم التوصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة وأمن على مسار تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب تأكيداته على ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان .

سونا

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