حمدوك يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو

قدم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك يرافقه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس يوم الجمعة واجب العزاء لأسرة الشهيد/ قصي حمدتو بحي جبرة بالخرطوم، حيث كان في استقباله بجانب أسرة الشهيد وفد من لجان المقاومة بالحي .
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر المجيدة وقدموا للعالم نموذجا للثورات السلمية، وترحم على جميع شهداء الثورة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة عهدا جديدا تسوده قيم السلام والعدالة .
وقدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة مذكرة تضمنت عددا من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء، وأكد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين ازهقوا ارواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة .
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأيلولة أحد المقرات بحي جبرة والتي كان يستخدمها النظام البائد في قمع الشباب والمواطنين وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في كافة الأنشطة الثقافية والفكرية .
الخرطوم 4-10-2019م (سونا)