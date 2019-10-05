الطويل يمتدح جهودقائد الدعم السريع في الارتقاءبالتعليم

امتدح الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الجهود التي ظل يقوم بها الفريق اول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في الارتقاء بالتعليم وتحسين اوضاع المعلمين وذلك لضمان استقرار العام الدراسي.
واشار الطويل في تصريح لـ(سونا) الى المجهودات التي قام بها الدعم السريع في إنشاء عدد من المدارس بولايات دارفور المختلفة وتكفله بتأهيل وصيانة عدد من المرافق التعليمية منوها الى زيارة الفريق اول دقلو الي منطقة ام القرى بولاية جنوب دارفور ووقوفه على سير العملية التعليمية وإعلانه إلتزام قوات الدعم السريع بسداد استحقاقات معلمي المنطقة وصيانة وتأهيل مدارس المنطقة وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية بجانب العمل على تحسين البيئة المدرسية.
وقال رئيس تيار المستقلين إن قائد الدعم السريع ظل يولي قضايا التعليم اهمية قصوي باعتبار أن التعليم قاطرة التقدم والنماء مشيرا الى منحه من قبل راتب 3 أشهر للمعلمين وتحفيز القائمين على أمر تصحيح الشهادة السودانية بمبلغ 5 آلاف جنيه لكل معلم إبان زيارته لوزارة التربية والتعليم في مايو الماضي.
سونا