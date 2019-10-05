وزير الثقافة والإعلام: القوات المسلحة تاريخ من البطولات والتضحيات

أكد الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام أن القوات المسلحة السودانية لها تاريخ من البطولات والتضحيات من أجل حماية البلاد من الفتن والحروبات والأطماع الخارجية .
وأشار الى أن ابناء ثورة السادس من ابريل جعلت القيادة ملاذا آمنا لها؛ الأمر الذي يؤكد التحام الثورة مع القوات المسلحة لدفع البلاد الى الأمام بثورة قدمت فيها تضحيات عسكرية ومدنية .
وقال الأستاذ فيصل خلال خطابه مساء السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم في الاحتفال باليوبيل الذهبي للدفعة (22) الكلية الحربية إن كثيرا من البلدان انجرفت ثوراتها الى الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار .
وحيا الأستاذ فيصل أفراد الدفعة (22) ومجهوداتهم وتعاونهم وحيا أسر الشهداء منهم ومن ابناء الثورة والقوات المسلحة .
وشهد الاحتفال الفريق الركن عبد الله البشير احمد الصادق نائب رئيس أركان القوات البرية والفريق ركن منور عثمان نقد نائب رئيس قوات الأركان البرية للإدارة.
الخرطوم 5-10-2019م (سونا)