عائشة تطلع على مبادرة المجلس الأعلى للجاليات

اطلعت الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالى على مبادرة المجلس الأعلى للجاليات السودانية الخاصة بدعم قطاعى التعليم والصحة بالبلاد>
جاء ذلك لدى لقائها بالقصر الجمهورى اليوم وفد الجالية السودانية فى فرنسا برئاسة سكرتير عام الجالية السودانية ونائب رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية الأستاذة سيدة حسن علي.
وتناول اللقاء دور الجاليات السودانية فى تقديم الدعم للمشاريع الخدمية بالبلاد
وواضحت الاستاذة سيدة فى تصريحات صحفية ان اللقاء تناول دعم عملية السلام بالبلاد مشيرة فى ذلك الى تنظيم المجلس لورشة عمل خلال الفترة المقبلة لترسيخ مفهوم ثقافة السلام فى إطار السعى لنشر السلام في كافة ربوع البلاد.
وأضافت أن الوفد طرح للأستاذة عائشة مبادرة المجلس الأعلى للجاليات السودانية الخاصة بدعم التعليم والصحة بالبلاد عبر اشتراكات شهرية من المغتربين السودانيين لافتة الى المبادرة المقدمة من الجالية السودانية بالولايات المتحدة لدعم قطاع التعليم بدفع دولار شهريا من المغتربين فى كل دول المهجر مضيفة أن المجلس سيسعى أيضا لدعم قطاع الصحة بالبلاد.
سونا