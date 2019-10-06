السيادي:الشباب أقنع القوات المسلحة بالانحياز للثورة

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو المجلس السيادي أن الشباب السوداني أقنع القوات المسلحة بالانحياز لثورة ديسمبر المجيدة ولرغبة الشعب السوداني وقال لدى مخاطبته اليوم العاملين بهيئة البحوث الزراعية بمدني إن شباب الثورة قدم أنموذجا في الرقي والأدب والأخلاق.
وأكد عضو المجلس السيادي التزام الدولة بدعم كافة البحوث والأواراق العلمية التي ترفع اسم السودان كما قطع أن مخرج السودان الزراعة عبر الاستفادة من القيمة المضافة مؤكداً أن العلماء أساس التنمية .
وأعلن المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات عن مراجعة كافة الأسس التي تم بها اختيار المديرين مؤكداً اهتمامه بالبحوث الزراعية وبرامجها والعمل على إجازة القوانين التي تسهم في الإصلاح المؤسسي .
فيما أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة أن النهوض بالبحوث الزراعية ينعكس على نهضة مشروع الجزيرة معلنا وقوفه ودعمه لكافة برامج وفعاليات البحوث الزراعية .
وقال البروفسير عادل محمد صالح نائب المدير العام للبحوث الزراعية إن البحوث الزراعية رأس الرمح في العملية الإنتاجية ولفت لاستبشار العاملين بثورة ديسمبر بتحسين بيئة العمل ودعا إلى زيادة التمويل وتمويل التدريب الخارجي وتحسين شروط الخدمة .
وعبر ممثل قوى الحرية والتغيير بهيئة البحوث الزراعية عن سعادتهم بقدوم الوفد الذي يسير على خطى الثورة التي وضعت السودان في الطريق الصحيح معلنا وقوفهم مع الثورة وضد الثورة المضادة.
سونا