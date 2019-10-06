عائشة تتسلم مذكرة من أسر شهداء 28رمضان

تسلمت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي مذكرة من أسر شهداء الثامن والعشرين من رمضان 1990 وذلك لدى لقائها ممثلي أسر الشهداء بالقصر الجمهوري اليوم وتحمل المذكرة مطالبات قانونية مشروعة تتعلق برد الاعتبار للشهداء.
وأوضحت ممثلة أسر الشهداء منال عوض خوجلي شقيقة الشهيد نقيب طيار مصطفى عوض خوجلي في تصريح صحفي أن المذكرة تطالب بكشف القبور ومعرفة وصايا ومقتنيات الشهداء وعمل نصب تذكاري لهم لرد الاعتبار للقوات المسلحة.
من جانبها وعدت عائشة موسى بتقديم المذكرة لأعضاء مجلس السيادة وعقد اجتماع بشأنها.
سونا