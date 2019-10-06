رئيس الأركان المشتركة يلتقي الملحق العسكري الصيني

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بعمق العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والصيني، مؤكدا الحرص على تطويرها وقال إنها ستظل قوية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالعميد جوان بينق الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة بلاده.
من جانبه عبر العميد جوان عن كامل شكره وتقديره وامتنانه للسودان قيادة وشعبا وقواته المسلحة للتعاون الذي وجده إبان فترة عمله بالبلاد ووصف الملحق العسكري الصيني العلاقات بين الجيشين بالمتطورة في إطار العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات.
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