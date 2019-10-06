إقالة مدير مشرحة بشائر بسبب دفن (3) جثامين من فض الاعتصام

أعلنت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم إقالة الدكتور عقيل النور سوار الدهب، من إدارة مشرحة بشائر على أن يظل مواصلاً عمله كطبيب شرعى بالمشرحة.
وقالت الهيئة في قرار إداري حمل الرقم (9) يوم (الأحد)، إن القرار جاء بناء على قيام مدير مشرحة بشائر بدفن جثامين ثلاثة شهداء من أحداث فض الاعتصام دون الرجوع للهيئة.
وأبانت أن دفن الجثامين تم رغم علم مدير المشرحة بقرار الهيئة بعدم الدفن بالإضافة لعدم الانصياع للأمر المباشر من مدير الهيئة.
وشكلت الهيئة لجنة تقصي حقائق في عملية دفن جثامين الشهداء بدون علم الهيئة على أن يصدر تقرير كامل مفصل عن القضية في أسرع وقت ممكن.
ووفقاً لمنشور من الهيئة تم تعيين د.أحمد الطيب أحمد، مديراً لمشرحة بشائر ابتداء من 6 أكتوبر 2019م.
الخرطوم: الصيحة الآن