أسرة صحفي سوداني قلقة من اختفاء نجلها في ظروفٍ غامضة

دونت أسرة الصحفي، أحمد عبد الحميد، الشهير بـ “أحمد نيالا” بلاغاً لدى السلطات، بعد فقدان نجلها في ظروف غامضة، منذ 2 أكتوبر الجاري.
وخرج الصحفي المستقل “41”، بحسب النشرة الجنائية، من منزل ذويه بحي الصالحة بأم درمان يوم 2 أكتوبر، لتنقطع بعدها الأخبار عن أسرته.
وعمل نيالا محررا بصحيفة رأي الشعب ومراسل لصحيفة ألوان من نيالا، ويعمل بمكتب اذاعة دارفور بنيالا.
وتعرض نيالا من قبل للأسر في العام 1997 من قبل الجيش الشعبي في دولة جنوب السودان.
وأهابت الشرطة، طبقاً للبلاغ بالرقم 223 بتوفير معلومات عن الزميل بالاتصال بالأرقام 0995667585 أو 0923124115.
الخرطوم: باج نيوز