الفريق تاور: (اليوناميد) لم تقم بدورها بدارفور

دعا الفريق دكتور جلال تاور الخبير في قضايا النزاعات والسلام بجنوب كردفان، قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي (اليوناميد) التي عجزت عن حماية نفسها وتوفير الأمن في معسكرات النازحين، إلى مغادرة البلاد.
وطالب في تصريح لوكالة السودان للأنباء بضرورة تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لبسط الأمن والاستقرار في كافة المناطق في دارفور. وقال هناك شكاوى من ضعف (اليوناميد) في السيطرة على المعسكرات وتوجد حالات تفلتات أمنية وقتل داخل معسكرات النازحين في دارفور. وشدد على تضافر الجهود المجتمعية والرسمية لبسط الأمن والاستقرار في دارفور.
سونا