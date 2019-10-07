الحجز على ممتلكات لصالح الحكومة.. و وزير بحكومة المخلوع يقدِّم مستندات خطيرة

قال مدير الدائرة القانونية بمنظمة زيرو فساد مولانا معتصم طه، أن المنظمة دونت (300) بلاغا بنيابتي الثراء الحرام ومكافحة الفساد، وكشف طه في مؤتمر صحفي، أمس، عن حجز بعض الممتلكات، لصالح حكومة السودان منها (فندق السلام روتانا ـ قصر الصداقة بحري عفراء مول)، واصفا إياها بـ”أموال مشبوهة”، وطالبت (زيرو فساد) الدولة بالإسراع في إجازة المفوضية القومية لمكافحة الفساد .
وبحسب صحيفة التيار قالت منظمة (زيرو فساد)، أن وزير الصناعة والتجارة السابق موسى كرامة، قدم مستندات خطيرة تثبت تورط جهات لم يسمِّها بفساد بقطاع الذهب، وأعلنت عن تحركها لتقديم وفتح بلاغات ضد المتورطين، في القطاع، واتهمت (زيرو فساد) بنك السودان المركزي بالتورط في صفقات بيع الذهب، ودمغته بـ”سوء تطبيق النظام الإسلامي في المصارف” ووصفت تمويل المربحات بأنه “أس الربا”.
الخرطوم (كوش نيوز)