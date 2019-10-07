المحكمة تخاطب مدير مرور ولاية الخرطوم في بلاغ تزوير

خاطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء أمس مدير المرور ولاية الخرطوم بالقبض على الشاكي في القضية التي يواجه فيها “5” متهمين اتهاماً بتزوير لوحات واستيكرات وشهادة بحث للسيارات التي لم يتم تخليص إجراءاتها الجمركية, وذلك بعد أن تغيب الشاكي عن المثول أمام المحكمة عدة مرات, بالرغم من إعلانه بموعد المحاكمة.
وفي الوقت نفسه أمرت المحكمة بالقبض على المتهم الخامس لعدم حضوره إلى الجلسة, كما أعلنت المحكمة المتحري للمثول أمامها لسماع افاداته في القضية.
وتشير تفاصيل البلاغ الأولية كما أوردت آخر لحظة، إلى أن الشرطة كانت قد تمكنت من القبض على “5” متهمين يقومون بتزوير لوحات واستكيرات وشهادة بحث السيارات غير المجمركة, وذلك بعد أن أوقفت الشرطة المتهم الأول سائق عربة كلك غير مجمركة, ومن خلال التحري معه اتضح أن شهادة بحث العربة مزورة و أرشد على بقية المتهمين, وتم القبض على المتهم الخامس, وضبطت بحوزته أدوات طباعة وجهاز لابتوب وماكينة طباعة.
الخرطوم: (كوش نيوز)