وزير الدفاع يتلقي برقية تهنئة من نظيره السعودي

أشاد الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع بمتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي ووصفها بالأزليه والمتأصله مؤكدا حرصه على تطويرها.
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بوزارة الدفاع اليوم بالملحق العسكري للمملكه العربيه السعوديه والذي سلم سيادته رساله تهنئه بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع من السيد وزير الدفاع السعودي ولي العهد.
من جانبه عبر العقيد الركن عبداللطيف عبدالله العماش عن فائق شكره واحترامه وعظيم إمتنانه للسودان وأشاد بالعلاقه بين الجيشين مؤكدا حرص دولته على تطويرها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
السودانى