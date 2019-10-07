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سياسية

2019/10/07

2019/10/07


لجنة للتحقيق في دفن جثث الشهداء



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أصدر النائب العام المكلف مولانا عبد الله احمد عبد الله يوم الإثنين قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث الشهداء بتاريخ 2 -10- 2019م من مشرحة بشائر .

وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن جثث الشهداء من مشرحة بشائر بالمخالفة للقوانين واللوائح بتاريخ 2 / 10/ 2019م وأن في سبيل عملها يكون لها اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النيابة العامة لسنة2017 م وأي قانون آخر ذا صلة.

وضم تشكيل اللجنة كلا من :

وكيل نيابة أعلى / مهلب عبد الرحمن محمد طه – رئيسا

وكيل أول نيابة / الضوء أبكر محمد آدم – عضوا

وكيل نيابة / احمد النور الحلا جاد الله – عضوا ومقررا

وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.. وأمهل القرار اللجنة مدة لاتتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام .

الخرطوم في 7-10-2019( سونا)

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