موظف يقاضي وزيرة التعليم العالي

تقدم موظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بطلب اذن لمقاضاة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار صغيرون، بالمحكمة المدنية، حيث قدم مصعب محمد أحمد الحجاز الموظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهيئة سكرتارية المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 6 أكتوبر 2019، طلب اذن امام المحامي العام لجمهورية السودان، باقامة دعوى قضائية مدنية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب آخر لحظة طلب اذن بالرقم 2019/381 لمقاضاة الوزارة بخصوص قرار الوزيرة برفضها سداد استحقاقات مالية تخص الموظف نظير عمل اداري بادارته السابقة، الادارة العامة للتعليم العالي الخاص والاهلي والاجنبي.
وجاء قرار التقاضي المدني بعد ان استنفد الاستاذ مصعب جميع درجات التظلم الادارية المتبعة.
الخرطوم: (كوش نيوز)