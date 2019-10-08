لجنة للتحقيق في دفن جثث شهداء من مشرحة بشائر

أصدر النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث الشهداء بتاريخ 2 / 10 / 2019م من مشرحة بشائر.
وحدد القرار الذي أصدره أمس، اختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن جثث الشهداء من مشرحة بشائر بالمخالفة للقوانين واللوائح. ومنح القرار اللجنة اختصاصات النيابه العامه الوارده في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النيابة العامة لسنة 2017م وأي قانون آخر ذي صلة.
وضمت اللجنة كلاً من وكيل نيابة أعلى، مهلب عبد الرحمن محمد طه رئيساً، ووكيل أول نيابة الضو أبكر محمد آدم عضواً، ووكيل نيابة أحمد النور الحلا عضواً ومقرراً. وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهلها مدة لا تتجاوز15 يوماً لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.
الخرطوم: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني