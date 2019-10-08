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سياسية

2019/10/08

2019/10/08


قرقاش يستقبل وزيرة الخارجية السودانية



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استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في أبوظبي الثلاثاء معالي أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية ، وبحثا آخر التطورات على الساحة السودانية وسبل دعم السودان في المرحلة القادمة.

وأكد قرقاش خلال الاجتماع – الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية و التعاون الدولي – الأهمية التي توليها دولة الإمارات للسودان و ثمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ودولة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات.

و أشاد معاليه بإدارة السودان للمرحلة الانتقالية الحالية، مؤكدا أن السودان سيتجاوز كل التحديات بإرادة شعبه ودعم أشقائه والمجتمع الدولي.

أبوظبي في 8ـ10-2019 (وام)

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