سيدي حمدوك رحمك الله أترك هؤلاء (القحاتة) في غيهم يعمهون، وفي ردهات الالهاء يرقصون

حمدوك واضعو الوثيقة الدستورية لم يفكروا أبعد من الخرطوم…!!!
#حمدوك_الحرية والتغيير لا تملك برنامجا للفترة الانتقالية …
#السيد الرئيس عبد الله حمدوك انت رئيس وزراء السودان وليس رئيس وزراء(قحت ) فأرجوك التحرر من اغلال الحرية والتغيير ، والقيام بوضع خطة شاملة تنتظم و تلبي ضرورات كل أقاليم واسقاع ونجوع الوطن – خلال الفترة الانتقالية… واعتمد علي الخبراء والمتخصصين وذوي الكفاءات من كافة فيئات وطبقات ومدارس ومشارب ابناء الوطن…ولاتنتظر برنامجا من (قحت) فإنها تحمل داءها ومعول فشلها في بطنها- فهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتي…ولا يريدون لحكومتك سيدي حمدوك ان تستقر وتنجح…ولا ان تحقق ازدهارا اقتصاديا وانجازا خدميا ، واستقرارا سياسيا…ولان القحاتة مشغولين بالقشور والمظاهر والشكليات ونظرية توليد الازمات… وغارقين في احاجي مرثون البنات للدراجات…ودوري النساء لكرة القدم…وفتح بلاغات في مواجهة العلماء والدعاة… ومدورين نقاش مخملي في ان الخمور من الثقافة السودانية… ومنسجمين تماما مع تابلوهات فصل الدين عن الدولة… وعودة الأقلية اليهودية… والتعظيم من هتاف شعارات الدوس والفطس والاقصاء والانتقام من الخصوم السياسيين ….فياسيدي حمدوك رحمك الله أترك هؤلاء (القحاتة) في غيهم يعمهون ، و في ردهات الالهاء يرقصون …واجتهد انت ووزراءك في تيسير معاش الناس في المأكل والمشرب والمسكن والعلم والتعليم والعمل والصحة – والسهر بقدر ما اوتيتم في توفير الخدمات…وبالضرورة يجب ان تضع يدك في يد المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية في تأمين العباد من الجوع والخوف وفرض هيبة الدولة العادلة …لا الظالمة …!!!
Nouraldeen Abeeb
1 التعليقات
ساخرون
2019/10/09 at 5:33 م (UTC 2) رابط التعليق
حمدوك ….أخيرا عرفت أنهم ورطوك
وهم لمعوك
وبعدين يفشلوك
وحدك رموك
وكنت فاكرهم جاملوك
وقدروك
وفي الكرسي سنتروك
لكن يا أسف ، خدعوك …ورطوك
وما بينقذوك ….ديل ورطوك