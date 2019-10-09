التحقيق مع سفير سابق بتهمة بيع اراضي بقيمة “5” ملايين جنيه

كشفت مصادر عليمة بنيابة مكافحة الفساد بالقضارف عن شروع النيابة في فتح بلاغ تحت المادة “47” اجراءات والتحقيق مع سفير سابق قام ببيع قطعة ارض منحه له بسوق الحواتة لانشار فندق.
وقالت المصادر ان السفير كان قد تحصل على قطعة الارض بمساندة شقيقه الذي كان يعمل مديراً تنفيذياً لمحلية الرهد، حيث قام الاخير بالتوسط بينه وأحد وزراء النظام البائد بعد مساندة وتوصيات من قيادات نافذة بالنظام البائد بالولاية والمركز بالتصديق للسفير بالقطعة داخل سوق الحواتة بمحلية الرهد لانشاء فندق، بيد ان السفير قام بتغيير الغرض المخصص للقطعة بواسطة ذات الوزير الى دكاكين وشرع في بيعها بما يعادل مليون جنيه للدكان الواحد وباع منها “5” دكاكين.
اضافة الى ان النيابة شرعت في التحري مع السفير بعد استدعائه من الخرطوم تحت المادة “47” اجراءات وتم ايقاف عمليات بيع “6” من الدكاكين.
وأشارت المصادر بحسب المجهر السياسي الى ان السفير ليس له صلة بمدينة الرهد.
الخرطوم: (كوش نيوز)