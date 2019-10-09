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سياسية

2019/10/09

2019/10/09


مانيس يؤكد متانة العلاقات بين السودان وقطر


عمر مانيس

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أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس متانة العلاقات بين السودان وقطر، ممتدحاً مواقف قطر الداعمة للسودان وجهودها في إحلال عملية السلام بدارفور.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمجلس الوزراء بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، دكتور مطلق القحطاني .

 

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة .

وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري دعم بلاده لبرامج حكومة الفترة الانتقالية ووقوف قطر مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدم سيادته خلال اللقاء دعوة رسمية من القيادة القطرية لرئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء لزيارة قطر.

السودانى

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