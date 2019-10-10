إغلاق مدرج مطار الخرطوم لـ(6) ساعات

أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي إغلاق مدرج المطار لمدة 6 ساعات اليوم الخميس، بغرض أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن. وقال مدير شركة مطار الخرطوم عصام الدين أحمد محمد طاهر، في تصريح نقلته (وكالة السودان للأنباء): “تقرر إغلاق مدرج مطار الخرطوم الدولي لمدة 6 ساعات ليوم (الخميس) 10 أكتوبر 2019، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً”، وأضاف أن الغرض من الإغلاق أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن بمطار الخرطوم، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل لتسيير العمل بالصورة المطلوبة قبل وبعد الإغلاق.
صحيفة السوداني