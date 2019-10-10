والى جنوب دارفور يلتقي بمسؤولة لليونسيف بالسودان

إلتقى والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود وفد منظمة اليونسيف برئاسة نائب المدير القطري لليونسيف بالسودان نفيسة بت شفيع وبحث اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين اليونسيف وحكومة الولاية الي جانب معالجة بعض المشكلات خاصة إنتشار سلع المنظمة في الأسواق وقال والي الولاية اللواء هاشم خالد إن حكومته إصدرت قرارا تم بموجبه منع بيع الناموسيات وسلع المنظمات في الأسواق مشيرا إلى جهود منظمة اليونسيف في دعم التعليم والصحة الي جانب مشروعات حماية الأطفال بالولاية .
وأشار الوالي الي تسهيلات الإجراءات الخاصة بعمل المنظمات في المجال الانساني فيما أكدت نائب المدير القطري لمنظمة اليونسيف بالسودان نفيسة بت شفيع إن زيارتهم للولاية تأتي للوقوف على أنشطة ومشروعات المنظمة بالولاية مشيرة الي وجود بعض سلع المنظمة بالأسواق مبينة ان التسهيلات التي منحت فيما يتعلق بحركة وتنقل المنظمات لتقديم الخدمات الإنسانية المواطنين .
سونا