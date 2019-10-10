تفاصيل جديدة عن اختطاف واغتيال سيدات سودانيات بليبيا

كشف رئيس الجالية السودانية ببنغازي الليبية محمد المريود عن تكوين غرفة عمليات مشتركة برئاسة قنصل السودان ببنغازي وعضوية رؤساء الجاليات بمنطقة بنغازي وممثلين للسلطات الليبية ممثلة في رئيس البحث الجنائي ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي ومدير الامن ومدير الامن الداخلي ومدير الامن الخارجي ومدير الامن الدبلوماسي وذلك للتقصي والكشف حول ملابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المقيمات ببنغازي من قبل متفلتين ليبيين. وابان المريود ان الغرفة والقنصلية السودانية .
ببنغازي ورؤساء الجاليات ظلوا في حالة متابعة وتقصي متواصلة مع الجانب الليبي على مدار الساعة بمتابعة من قبل وزير الدخلية الليبي ابراهيم بو شناف. واكد رئيس الجالية السودانية ببنغازي محمد المريود في تصريحات صحفية محدودة ان الوضع متأزم مع احتمال ظهور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات مبينا ان القيادة العامة الليبية شكلت فريق تحقيقات خاص ، وأوضح المريود ان المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي هي مجموعة منظمة وممنهجة ولديها قائمة باسماء النساء اللائي تزعم هذه المجموعة انهن يمارسن اعمال الشعوذة والعادات الضارة والظواهر السالبة مشيرا الى انها قد تكون جهة شبه حكومية ، غير ان التحقيقات والدلائل والقرائن مازالت في مرحلة الرصد ، وأكد المريود ان كل الاجهزة الامنية والجنائية على يقين تام بأن هذا العمل منافي للقانون والاعراف الانسانية ، كما انه لايحق لاية جهة مهما كانت ان تنصب نفسها قاضيا او حاكما وتتخذ احكاما بهذه الطريقة الوحشية والارهابية .
الى ذلك فقد اهابت القنصلية والجالية السودانية بنغازي وغرفة العمليات والسلطات والاجهزة الامنية بليبيا ، بكل النساء السودانيات ببنغازي وخاصة اللائي يعملن في مجال الكوافير والتمريض بعدم الذهاب لاعمالهن ، والتزام منازلهن الي حين القاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة .
الانتباهة