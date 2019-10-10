سياسيون: لقاءات دقلومع المبعوثين تصب لصالح السلام

امتدح سياسيون جهود الفريق اول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السعي بجد ومثابرة من اجل تحقيق السلام الشامل والمستدام بالبلاد.
واوضح محمود ادريس تيراب رئيس حزب مستقبل السودان (حركة العدل الثورية سابقا) لسونا ان اللقاءات التي اجراها دقلو مع مبعوثي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ووكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ومبعوث وزير الخارجية القطري مطلق القحطاني خلال الاسبوع الجاري تؤكد الخطوات الجادة نحو بناء سلام عادل ومستدام في السودان معربا عن امله في ان تكلل مفاوضات السلام المقبلة والمتوقع انطلاقتها في الرابع عشر من اكتوبر الجاري بمدينة جوبا واضاف ” لابد من الاسراع في طي صفحة الحرب والانتقال لمرحلة البناء والاعمار ” .
من جانبه قال رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل لسونا ان خيار السلام أصبح خيارا استراتيجيا لكل السودانيين خاصة بعد ذهاب النظام السابق ونجاح ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدا ضرورة دعم الامم المتحدة لمفاوضات السلام بجوبا من خلال حث جميع الأطراف للمشاركة فيها وذلك حتي يكون السلام شاملا وعادلا داعيا قادة الحركات المسلحة للجنوح للسلم والانخراط في عملية بناء السلام المستدام وقال ” إقتصاد البلاد أنهكته الحرب وينبغي أن نوقف هذا الهدر حتي تعود العافية له ”
الي ذلك قال رئيس حزب الغد الديمقراطي نورين عبدالقفا أن هذه اللقاءات تؤكد الاهتمام الاقليمي والدولي الذي تحظي به عملية السلام في السودان مشيرا الي الدور الذي يمكن أن يلعبه المبعوثين الدوليين في تقريب وجهات النظر من خلال طرح الافكار والرؤي التي يمكن أن تدفع بالتسوية السلمية الي الأمام.
سونا