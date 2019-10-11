المجلس الأعلى للسلام يطمئن على الترتيبات الخاصةبالمفاوضات

تسلم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعوة رسمية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة التي تستضيفها جمهورية جنوب السودان وتعقد في مدينة جوبا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري .
سلمه الدعوة السيد توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان الذي عقد اجتماعا مشتركا مع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيت الضيافة اليوم .
واطلع المجلس خلال الاجتماع على ترتيبات واستعدادات دولة جنوب السودان لاستضافة المفاوضات .
وأوضح عضو مجلس السيادة عضو وفد التفاوض محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الاجتماع اطمأن على ترتيبات الأشقاء في دولة جنوب السودان لانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من أكتوبر حيث تم التأكد من دعوة كل المشاركين في بدء العملية التفاوضية من الشركاء الدوليين والإقليميين وشركاء التفاوض في الكفاح المسلح .
وأبان أن الجلسة الافتتاحية للتفاوض سيفتتحها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الرئيس سلفاكير بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى أن دولة جنوب السودان بما تتمتع به من مشتركات مع السودان مؤهلة لاستضافة عملية السلام.
من جانبه، أكد توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، على اكتمال الاستعدادات بمدينة جوبا لانطلاق المفاوضات يوم الاثنين الرابع عشر من أكتوبر ، مؤكدا حرص بلاده على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل في السودان .
سونا