أهل العروس يلقنون العريس “علقة موت” في يوم الصباحية

لقن أهل عروس بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، زوج ابنتهم “علقة ساخنة”، في “يوم الصباحية” لارتباطه بها دون موافقتهم.
وأدى الاعتداء على العريس لإصابته بكدمات في الوجه بعد توجيه لكمات له من أهل العروس.
كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من المدعو “س. أ” 20 عامًا، طالب، مصابًا بكدمات بالوجه، بعد أن اعتدى عليه أهل زوجته بالتعدى بالضرب في اليوم الثاني لزواجه “الصباحية”، لرفضهم زواجه من ابنتهم.
وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية مقيمة بمدينة طوخ، وتقدم لأهلها لطلب يدها إلا أنهم رفضوا، لكن كان لوالدتها رأي آخر فأبدت موافقتها وساعدتهما على إتمام الزواج دون معرفة الأهل.
ولدى علم الأهل بما فعلت الأم والابنة وزوجها ذهب شقيق العروس ومعه ابن أخيه وتشاجرا مع العروسين، واعتدوا بالضرب المبرح على “العريس”.
أخطر اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية.
وضبط المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب حسام الحسيني، طرفي الواقعة “س. ن”، و”م. س” 27 سنة، تاجر موبيليا، و”س. م”، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
مصراوي