مقاضاة مدير شركة الصمغ العربي

دوّن مدير شركة السوباط للصمغ العربي، بلاغاً بمحكمة الخرطوم شمال تحت المادة “179” ضد مدير شركة الصمغ العربي، فيما حذر”5″ أعضاء بمجلس إدارة شركة الصمغ العربي من إفلاس الشركة، بسبب سوء الادارة، وطالبوا بعقد اجتماع طارئلعزل المدير.
وقال مدير شركة السوباط معتز حامد في تصريحات صحفية، إن البلاغ نتيجة لمُماطلة مدير شركة الصمغ العربي في سداد متبقي قيمة “317” طن صمغ قيمتها “23” مليون جنيه، أخذها مدير شركة الصمغ العربي للتصدير، وفشل في السداد.
موضحاً أنّه وبعد ضغط سدد “16” مليون جنيه فيما فشلت مساعيهم كَافّة للحصول على بقية المبلغ.
وبحسب آخر لحظة، اكد الزام قاضي محكمة الخرطوم شمال للمتهم بوضع شيك بقيمة مُتبقي العقد كضمانة وإمهاله أسبوعين لاستئناف القرار.
من جانبهم أَكد أعضاء مجلس إدارة شركة الصمغ العربي الخمسة فشل مدير الشركة في تصريف العمل مما أدخلها في مديونيات ضخمة، واتّهموا رئيس المجلس والأمين العام بالتواطؤ مع المدير وإحباط محاولات أعضاء المجلس لمحاسبة المدير.
الخرطوم: (كوش نيوز)