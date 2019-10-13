“قوى التغيير”: مُشاورات مع رئيس الوزراء لاختيار الولاة المدنيين

كشفت قِوى إعلان الحرية والتغيير، عن مُشاورات أولية مع رئيس الوزراء بشأن اختيار الولاة المدنيين بعد طلب الولاة العسكريين إعفاءهم من التكليف.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح بحسب (أس. أم. سي) أمس، إن تعيين ولاة مدنيين أصبح ضرورياً لاستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، مُؤكِّداً أنّ رئيس الوزراء هُو مَن يُعيِّن الولاة بحسب الوثيقة الدستورية، وقال صالح إنّ طلب إعفاء الولاة العسكريين أمام المجلس السيادي أتى باعتبار أنّ تكليفهم جاء قبل بداية الفترة الانتقالية وتشكيل مُؤسّساتها التنفيذية.
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