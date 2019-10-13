مجلس الوزراء يُشدد على إصلاح أجهزة الدولة خلال المرحلة الانتقالية

شَدّدَ مجلس الوزراء على أهمية وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وحصر البرامج والأنشطة للوزارات وإحكام التنسيق في ما يتعلّق بالمشروعات المشتركة، فَضْلاً عن العمل على تحقيق تطلُّعات الشعب السوداني لمرحلة التغيير.
وتداول اجتماع رؤساء القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة وزير الدفاع الفريق ركن جمال الدين عمر أمس، أولويات حكومة الفترة الانتقالية وأبرزها وقف الحرب وبناء السلام العادل ومُعالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التّدهور الاقتصادي والعمل على إرساء التنمية المُستدامة، من خلال تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمُواجهة التحديات الراهنة، وإلغاء القوانين والنصوص المُقيّدة للحريات وإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان وتعزيز حقوق الإنسان، وأمّن الاجتماع على رسم سياسة خارجية مُتوازنة لتحقيق المصالح الوطنية للدولة، وتحسين علاقات السودان الخارجية، ورفع الوعي المُجتمعي، وتخفيف حِدّة الفقر، وتفعيل دور مُنظّمات المُجتمع المدني، وتعزيز دور المراكز الشبابية والرياضية بالتنسيق مع الولايات.
الصيحة