حميدتي في جوبا

وصل إلى مدينة جوبا وفد السودان المشارك في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. وكان في استقباله بمطار جوبا توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية والسياسية، ويضم الوفد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا والأستاذ محمد حسن التعايشي والأستاذ محمد الفكي سليمان ووزراء رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عمر مانيس.
والحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو.. وأوضح توت قلواك في تصريحات صحفية أن الاستعدادات اكتملت في مدينة جوبا لاستئناف المفاوضات غدا الاثنين مؤكدا أهمية تحقيق سلام شامل ومستدام لتحقيق الاستقرار في السودان. وأكد توت أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يصل إلى جوبا غدا الاثنين لحضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات إلى جانب رؤساء كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا.
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