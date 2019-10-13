عائشة تطمئن على ترتيبات معالجة أزمة المواصلات

اطمأنت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي على الخطوات التي اتخذتها ولاية الخرطوم لمعالجة أزمة المواصلات.
وأعلنت عضو السيادي في تعميم صحفي عقب الاتصال الهاتفي الذي أجرته اليوم مع والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد أن الولاية وضعت ترتيباتها لإصلاح ما يقارب ثلاثمائة باص ستعمل خلال ساعات الذروة في الخطوط الرئيسية حسب خارطة أقسام المرور بجانب وصول مائة وخمسين باصا من المملكة العربية السعودية ومائتين وأربعين من قطر.
وأشارت إلى ترتيبات الولاية لضبط استخدام الوقود ومنع تسربه باستخدام نظام البطاقة الذكية.
سونا