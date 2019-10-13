كسلا تبحث ترتيبات الزيارة المرتقبة للسيادى والوزراء

بحث مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد الترتيبات الأولية للزيارة المرتقبة لمجلس السيادة والوزراء للولاية التي سيتم تحديدها لاحقا.
وأوضح الأمين العام لحكومة الولاية الناطق الرسمي باسم المجلس أرباب محمد الفضل أن المجلس أكد وأمن على أهمية الزيارة وجاهزية الولاية لاستقبال الوفد الرئاسي إلى جانب التفاكر حول بعض التدابير التي تصب في خدمة مواطن الولاية خاصة وأن الزيارة سيكون لها مابعدها، قائلاً إن المجلس استمع إلى تنوير من والي الولاية حول نتائج زيارته الأخيرة للمركز واللقاء الذي تم مع وزير ديوان الحكم الاتحادي الخاص بمناقشة أداء الولايات خلال الفترة الماضية من مطلع يناير حتى أواخر ديسمبر في المجالات كافة خاصة النواحي الأمنية ومدى اهتمام حكومة الولاية بالبرامج خاصة الأساسية التي تعمل من أجلها الدولة.
كما قدم الوالي تنويرا شاملا حول اللقاء الذي تم مع صندوق إعمار الشرق ومناقشة أهم المشروعات التي تقام بواسطة الصندوق خاصة المشروعات التي توقفت بعدم الاستقرار الإداري والتمويل، حيث أمن اللقاء على ضرورة الاستمرار في المشروعات التي لم تكتمل خاصة المشروعات الأساسية في البنيات التحتية والخدمات مع التأكيد على تقديم الولاية للمعينات كافة لإكمال المشروعات خاصة المستشفيات الريفية.
وكان المجلس قد خصص جلسته لمناقشة تقارير الوزارات والمحليات في الفترة الماضية، حيث استمع إلى تقرير من المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية نور الدين حسين حول الموقف الصحي والتدابير الكبيرة التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع المحليات والشركاء في درء آثار الخريف ومكافحة الأمراض ونواقلها، بالإضافة إلى سير الأداء بالمستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية بعد أن عملت الولاية جاهدة لتوطين الخدمة الطبية داخل الولاية وتوفير المعينات وإجازة العديد من اللوائح التي تعين الكوادر الصحية لأداء مهامهم واستقرارهم.
واستمع المجلس أيضا إلى تقرير من المدير العام لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية المهندس إدريس محمد حسن حول أداء الوزارة خاصة مشروعات الطرق بعدد من المحليات ذات الجدوى الاقتصادية ومعالجة البعض منها لتسهيل حركة المواطنين وعدم انقطاعهم في فصل الخريف.
هذا وقدم المدير العام لوزارة التربية والتوجيه المكلف تقريرا عن سير العام الدراسي بالولاية الذي لم يتأثر مقارنة ببعض الولايات، بالإضافة إلى الترتيبات الجارية لعقد امتحان الفترة الموحد المقرر له الحادي والعشرين من الشهر الجاري، علاوة على حرص الوزارة للانتهاء من المقرر قبل وقت كافٍ .
وقدم المدراء التنفيذيين بالمحليات تقارير عن الأداء بمحلياتهم الإحدى عشرة في المجالات كافة خاصة فيما يلي معاش الناس الذي صدر فيه العديد من التوجيهات والتي منها تسهيل الأمر وإقامة مواقع للبيع المخفض وحصول المواطن على السلع الأساسية وتحسين الخدمات الضرورية.
سونا