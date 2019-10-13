وزيرة الخارجية تستقبل السفير التونسي

استقبلت السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية صباح اليوم سعادة الهاشمي عجيلي سفير تونس بالخرطوم الذي هنأ الوزيرة بمناسبة توليها منصبها. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل دعم المجتمع الدولي للسودان خلال الفترة الانتقالية.
وأكد سفير تونس لدى السودان دعم بلاده الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية. واشادت السيدة الوزيرة بالعلاقات الايجابية بين البلدين والتعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات. كما عبرت تقديرها لثبات الموقف التونسي في دعم السودان. وبحث الاجتماع سبل التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار في المجال الزراعي والصناعات الغذائية والنقل الجوي، كما بحث التعاون بين المرأة السودانية والتونسية وتبادل التجارب والزيارات من أجل دعم وتطوير المرأة، كما عبّرت الوزيرة عن الرغبة في تقوية العلاقات مع تونس واستئناف اجتماعات اللجان المشتركة ودعم الاستثمار بين البلدين.
سونا