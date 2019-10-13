البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الارتيري

تسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي رسالة من الرئيس الارتيري اسياسي افورقي سلمها له بمكتبه بالقيادة العامة المستشار الخاص بالرئيس الارتيري يماني قبرآب تضمنت حديثا عن العلاقات بين البلدين وضرورة الدفع بها إلى آفاق ارحب.
وكشفت وزيرة الخارجية الأستاذة اسماء محمد عبدالله عن إلتئام إجتماعات للخبراء والمختصين من البلدين للبحث في المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الارتيري للسودان مؤخرا.
واكدت وزيرة الخارجية حرص السودان على بناء علاقات جيدة مع الجارة إريتريا وكل دول الجوار.
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