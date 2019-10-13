الطريفي يترأس اجتماع لجنة لدراسة موقف المواصلات

ترأس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية اليوم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة والحلول العلمية العاجلة لأزمة المواصلات بولاية الخرطوم وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالنقل.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار ولاية الخرطوم في صيانة طرق المواصلات العامة الرئيسية والفرعية وتفعيل قرار الالتزام بالخطوط المصدقة للمركبات العامة والوقوف في المحطات المحددة بالإضافة الى فتح المجال أمام المستثمرين لاستيراد المركبات ذات السعات الكبيرة وإعادة النظر في تعرفة المواصلات .
السودانى