رئيس القضاء والنائب العام يؤديانِ القسم مساء اليوم

يؤدي رئيس القضاء و النائب العام القسم أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببيت الضيافة بالخرطوم مساء اليوم “الأحد”.
وكان قد اعتمد المجلس السيادي اسمي رئيس القضاء والنائب العام ” الخميس ” الماضي
وبحسب تعميم صادر من المجلس السيادي أنه تم الاتفاق على الأسماء التي رفعتها قوى التغيير حول المنصبين، باختيار قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما للسودان.
وكان مجلسا السيادة والوزراء اعتمدا في اجتماعهما المشترك، الوثيقة الدستورية المعدلة التي تتيح لمجلس السيادة التعيين.
باج نيوز