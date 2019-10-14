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سياسية

2019/10/14

2019/10/14


المحكمة ترفض طلب فحص ملف البشير وتُحدِّد استئناف الجلسات الأسبوع المُقبل



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تَسَلّمَت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، خطاباً رسمياً من محكمة الموضوع التي تنظر في قضية الرئيس السابق عمر البشير، أفاد باستئناف ومُواصلة الجلسات الأسبوع المُقبل.

وكَشَفَت مَصادر لـ(الصيحة)، عن رفض محكمة الاستئناف أمس، طلب فحص الطلبات المُقدّمة من قبل هيئة الدفاع عن البشير وأصدرت قرارها برفض فحص الطلبات، وأبلغت المصادر أنّ المحكمة حدّدت السبت المُقبل لاستئناف الجلسة ومُواصلة سماع شهود الدفاع.

وطبقاً للمصادر، فإنّ المحكمة أخطرت هيئة الاتّهام في القضية باستئناف الجلسات، وأفادت أنّ الاتّهام سيُطالب المحكمة بتسليمه قرار رفض الاستئناف الخاص بملف البشير.

الخرطوم: أم سلمة العشا
صحيفة الصيحة

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